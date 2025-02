Cast n Chill, un jeu de pêche en pixel art

Publié le Lundi 10 février 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

A la cool

Cast n Chill est un petit jeu de pêche à la cool, prévu sur PC, sur Steam , en juin prochain. Il est développé par le studio indépendant Wombat Brawler et se présente comme un jeu "cosy", vraiment tranquille, avec un brin de poésie par-dessus le marché.Vous allez tenter de pêcher, accompagné de votre clébard, sur des lacs, des rivières et même dans la mer. Le but ? Choper des poissons rares, les vendre, améliorer votre équipement... et recommencer.A la cool, on vous dit.En tout cas, ça a l'air chouette.