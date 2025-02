Super Jagger Bomb 2: Go East, un Bomb Jack sur PC et consoles

Publié le Lundi 10 février 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Mouais...

Sorti en 1984 sur borne d'arcade, puis sur les ordis de l'époque, Bomb Jack est un jeu culte dans lequel vous incarnez un super héros volant qui doit récupérer des bombes, dans des niveaux peuplés d'ennemis et aux décors inspirés par des monuments du monde entier.Super Jagger Bomb 2: Go East, c'est... totalement la même chose.Le jeu est proposé à 4,99 €, il sort le 12 février sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Mouaip. Le jeu semble quand même un brin moins maîtrisé qu'à l'époque... non ?