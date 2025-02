WWE 2K25 : le jeu de catch dÃ©voile ses nouveautÃ©s

Publié le Lundi 10 février 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

The ring on fire

2K Games a dévoilé quelques nouveautés pour son prochain jeu de catch, WWE 2K25. Au menu, une bande-annonce qui propose du gameplay.« The Original Tribal Chief » Roman Reigns montre sa trogne face à Seth Rollins ; on découvre de nouveaux environnements de combat dont le parking de NXT et les archives de la WWE (avec des objets utilisables) ; un aperçu de 2K Showcase : The Bloodline's Dynasty qui met en scène l'une des dynasties familiales les plus célèbre de la WWE (The Bloodline élargie à la famille Anoa'i), avec Roman Reigns, The Rock, Yokozuna ou Jacob Fatu par exemple ; les nouveaux types de match Underground et Bloodline Rule ; ou encore MyRISE Mutiny, MyGM online et MyFACTION World Tour.Bref, de bien belles choses à découvrir en vidéo.Il est attendu pour le 14 mars sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Notez que dans le Hall of Fame, on retrouvera des vieux croulants tels que John Cena, Rhea Ripley, The Rock, « Rowdy » Roddy Piper, CM Punk, « Stone Cold » Steve Austin, Jade Cargill, Diamond Dallas Page, Booker T, Ultimate Warrior ou Trish Stratus.