Gothic 1 Remake s'offre une vidéo

Publié le Lundi 10 février 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Le même, en plus beau

Sorti en 2001, le RPG "pas si culte mais un petit peu quand même" Gothic, s'offre un remake. Gothic 1 Remake, puisque c'est son nom, est développé par Alkimia Interactive et édité par THQ Nordic.Il devrait sortir prochainement, sur Steam Au menu, la même chose mais en plus joli, puisque porté sur Unreal Engine. Plus de 50 heures de durée de vie, de la Fantasy en monde ouvert, des monstres, des combats, une histoire... 3 factions, une à choisir... Des combats modernisés... mais la même atmosphère.Un premier making of a été mis en ligne. D'autres devraient suivre rapidement.