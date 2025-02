Hordes of Hunger, un nouveau jeu d'action-survie

Publié le Lundi 10 février 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Violence à l'état brut

Hordes of Hunger est un jeu d'action-survie, de type hack'n slash, développé par le studio indépendant Hyperstrange et édité par Kwalee, un éditeur indépendant anglais. Il sortira sur Steam le 6 mars prochain, en accès anticipé, après quelques petits retards d'allumage...Dans Hordes of Hunger, vous devez combattre des hordes de monstres dans des arènes et tenter de survivre. Vous pourrez récupérer des ressources, améliorer votre équipement et... repartir au combat. Chaque arme propose ses propres capacités, ses propres combos.Chaque niveau sera de plus en plus difficile. A la manière d'un roguelite, si vous mourez... vous recommencerez à séroe. Mais en gardant vos évolutions.Le jeu est en 3D isométrique.