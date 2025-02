(TEST) Magic: The Gathering : Innistrad Remastered

Publié le Lundi 10 février 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le Gothique, c’est fantastique

Quand on lui a proposé de tester une extension gothique de Magic, Théo s'est de suite laissé pousser les cheveux, souligné les yeux d'un trait épais noir, mis du rouge à lèvres noir, du vernis à ongle noir, des fringues noires et a passé ses journées à chantonner "Boys don't cry", "Friday I'm in love" ou encore "Killing an arab".Il a juste fallu lui expliquer que, d'une part, les gothiques ne s'habillent plus comme ça de nos jours, que l'extension parle de loups-garous, de vampires et autres créatures des ténèbres et, surtout, que "Killing an arab" n'est pas une ode au RN mais inspirée du roman "L'étranger", d'Albert Camus.Enfin bref, Théo a testé une nouvelle extension Magic.