Spirit of the North 2 annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series

Publié le Mardi 11 février 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Craox et Rouky

Sorti il y a 5 ans, le premier Spirit of the North avait reçu un accueil chaleureux. Induse Studios, le développeur et Silver Lining Interactive, l'éditeur, viennent d'officialiser une suite, sobrement baptisée Spirit of the North 2.Le jeu sortira cette année sur PS5, Xbox Series et PC. Des éditions physiques sont prévues pour PC et PS5 uniquement.Vous allez à nouveau incarner un renard, accompagné de son compagnon corbeau, pour libérer les gardiens légendaires, capturés par le shaman Grimnir et ainsi pouvoir rentrer chez lui. Dans un monde ouvert, vous allez évoluer dans des décors inspirés de l'Europe du Nord, traverser des forêts denses, fouiller dans des cryptes sombres...Une bande-annonce a été publiée.