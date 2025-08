(TEST) Tony Hawk Pro Skater 3+4

Publié le Mardi 5 août 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Merci à dodo, mon meilleur ami du lycée qui m'a initié à ce sport. Même si faire des tricks c'est super stylés, je dois avouer que mon truc c'est plutôt de mettre des roues plus molles et juste de partir me ballader. Et même si ce sport est aujourd'hui reconnu et respecté, ça n'a pas toujours été le cas. Alors parlons un petit peu des débuts de l'histoire du skate.Aux débuts des années 50, le surf est à la source du skateboard. Des surfeurs ont eu l’idée de transférer le feeling de rider des vagues dans les rues pour défier la météo quand le swell n’est pas au top. Avec raison, on appelait ces mecs des « surfeurs d’asphaltes ». Le skateboard se développe sur deux spots emblématiques : la Californie et Hawaii. Ils utilisent alors des petites planches de surfs et des roues faites de métal sans roulement. A la fin des années 50, le skate connait un premier pic. En 1959, Roller Derby sort le premier skate avec des innovations techniques. Ainsi, les paramètres pour rouler sont améliorés. Pour cette raison, les skateurs peuvent développer de nouveaux mouvements et tricks.Entre les années 1959 et 1965, le skateboard devient de plus en plus populaire aux Etats-Unis. Particulièrement dans les états de la côte est et ouest. A cause du développement industriel, le statut du skate évolue du jouet à équipement sportif. En 1962, le surf shop « Val-Surf » à Hollywood vend les premiers skateboards auto-produits. Ces planches offrent un shape de board très surf et des trucks de roller, et sont vendus en set complet. La même année, la société Patterson Forbes développe les premières planches produites industriellement avec des trucks plus développés. En 1963, l’éditeur du « Surf Guide Magazine » Larry Stevenson sort la première pub de skate dans un magazine. L’industrie du vêtement se spécialise aussi de plus en plus dans le skate. Vans, une des marques de skate les plus célèbres est créé en 1966. Depuis ce jour, Vans supporte les skateurs du monde entier.Mais si vous n'avez pas trop d'équilibre ou peut de vous blesser, vous pouvez toujours lire le test.