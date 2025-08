Turtle Beach : nouvelles infos

Publié le Mardi 5 août 2025 à 11:55:00 par Anthony Razafinjatovo

Nouvelles manettes pour un nouveau comfort

Le 4 août 2025, Turtle Beach Corporation et sa filiale Victrix ont annoncé la nouvelle manette modulaire Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded. Ce modèle succède à la populaire Victrix Pro BFG, très appréciée dans le milieu de l'e-sport et des jeux de combat (FGC). La nouvelle version se dote d'unpour une meilleure ergonomie, permettant au pouce d'accéder plus facilement aux touches principales. Elle intègre également des améliorations très demandées par les fans : des sticks analogiques et des gâchettes à effet Hall.La manetteest conçue pour s'adapter à tous les styles de jeu, des jeux de combat aux RPG, grâce à sa conception modulaire. Au cœur de cette personnalisation se trouvent des modules équipés de la, assurant une précision et une fiabilité constantes dans les commandes. La version Xbox est compatible sur Xbox One et Series XIS et la verson PlayStation sous licence officielle est compatible sur PS4 et PS5. Elles sont disponible sur https://www.turtlebeach.com et chez les revendeurs participants pourLa manetteest conçue pour donner un avantage aux joueurs. Elle intègre quatre boutons arrière à action rapide pour une meilleure réactivité. Les gâchettes Hall-Effect à 5 crans et le mode Hair-Trigger offrent une sensibilité ajustable, idéale pour les jeux de tir à la première personne.Concernant l'audio, les utilisateurs de Xbox bénéficient d'un abonnement gratuit à vie au Dolby Atmos, tandis que sur PS5, le port jack 3,5 mm permet de profiter de l'Audio 3D dans les jeux compatibles. Pour les jeux de combat, le module Fightpad à six boutons, équipé de micro-switch Kailh, assure une précision parfaite pour l'exécution des combos.En plus de ses performances, la manette met l'accent sur le confort et la praticité. L'application gratuite Victrix Control Hub permet de reconfigurer facilement les boutons et d'ajuster les gâchettes ou les zones mortes.Les poignées texturées améliorées et le design ergonomique garantissent un confort optimal lors des longues sessions de jeu. La batterie intégrée offre jusqu'à 20 heures d'autonomie en mode sans fil à faible latence (portée de 9 mètres). Un câble USB-C tressé de 3 mètres est inclus pour un jeu filaire en compétition. Sur la version PlayStation, un dongle permet de basculer facilement entre les modes PS5, PS4 et PC.