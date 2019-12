- The Walking Dead : Saints & Sinners, un jeu VR qui... euh...

Publié le Vendredi 20 décembre 2019 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Mmmh...

Développé par Skydance Interactive, The Walkind Dead : Saints & Sinners est un jeu VR "très attendu" nous dit le communiqué de presse. Très attendu, sans doute par les développeurs, effectivement.En tout cas, le jeu est annoncé sur Occulus Rift (plus disponible), Rift S (450 €), Quest (450 €), HTC Vive (plus disponible), HTC Cosmos (799 €) et... PlayStation VR (200 €). Voilà qui fait rêver.Il sortira sur Rift, Rift S et HTC le 23 janvier 2020 et seulement au printemps sur PS4. Sa sortie sur Occulus Quest, elle, est prévue pour plus tard dans l'année...Il est désormais disponible en précommande, si ça vous tente.