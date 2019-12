(TEST) The Yakuza Remastered Collection (PS4)

Publié le Vendredi 20 décembre 2019 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

3 en 1 (enfin presque...)

Quand on a demandé à Sylvain de tester un jeu dans lequel il allait jouer un Yak, il a décidé de s'imprégner de cet univers, façon Actor's Studios.Il a donc passé plusieurs jours à quatre pattes, à manger de l'herbe, revêtu de pulls à poils longs très odorants et de longues cornes en papier mâché qu'il s'est collé à la superglue sur le front.On n'a pas osé lui expliqué que c'était "Yak", comme "Yakuza"... et on a finalement donné le test à Vincent.C'est quand Sylvain a voulu nous faire goûter son thé au lait de Yak, qu'on a préféré arrêter là les frais...Enfin bref...