- AO Tennis 2 est sorti

Publié le Vendredi 10 janvier 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Un jeu tout feu tout flammes

Voilà de quoi vous mettre en feu : AO Tennis 2, le jeu officiel de l'Open d'Australie, est désormais disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Vous allez pouvoir raviver la flamme de votre passion brûlante pour le tennis, et vous embraser de plaisir sur les cours.Ah. On me dit que le choix de mon vocabulaire sur cette news est assez malheureux. Toutes mes excuses alors.