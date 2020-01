- Thronebreaker : The Witcher Tales est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 29 janvier 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Une aventure dans l'univers de The Witcher

CD Projekt Red, au lieu de bosser sur Cyberpunk 2077 (oui, je sais, mais je suis aigri suite au report du jeu) vient de sortir Thronebreaker : The Witcher Tales sur Nintendo Switch.Pour rappel, il s'agit d'un mélange de jeu d'action et de cartes. Vous devez gérer vos ressources, recruter et développer des unités dans votre camp de guerre. Enfin, vous pouvez envoyer votre armée combattre durant des batailles scénarisées, avec des évènements qui influent sur les règles... Il s'agit d'un mélange de jeu d'action et de cartes. Au total, le jeu propose plus de 75 quêtes secondaires et plus de 20 fins différentes pour plus de 30 heures de jeu.L'histoire est celle de Meve, reine de deux Royaume du Nord, la Lyrie et la Rivie, qui doit faire face à une invasion du Nilfgaard.