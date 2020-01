- Coronavirus : le jeu Plague INC, la nouvelle référence de la pandémie ?

Publié le Mardi 28 janvier 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Le jeu vidéo, c'est la vérité

Il n'y a pas que les fabriquants de masques qui se frottent les mains suite à l'hystérie collective qui frappe les populations face au Coronavirus. Les développeurs du jeu Plague Inc aussi... dont les ventes ont litéralement explosé depuis quelques jours.Pour rappel Plague Inc est un jeu dans lequel vous devez anéantir la population mondiale en créant un virus inédit à partir de souches réllement existantes...Si le jeu s'est basé sur des données scientifiques réelles et des calculs réalistes quant à la propagation des épidémies, il reste... un jeu vidéo.C'est ce qu'on voulu rappeler les développeurs. Ils ont publié un communiqué en expliquant qu'il ne fallait pas se baser sur le jeu pour faire d'éventuelles prévisions ou pour recueillir des informations. Car si le jeu est scientifiquement très renseigné, il ne s'agit que de fiction.