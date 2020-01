World of Tanks sort des chars à double canon

Publié le Mardi 28 janvier 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

De la pure SF ?

La nouvelle mise à jour 1.7.1. de World of Tanks est désormais disponible. Cette mise à jour ajoute 3 chards lourds à double canons. Des chars qui n'ont jamais existé, soit dit en passant, les seuls prototypes de ce genre ayant été un gros fiasco. Ils étaient développés par l'armée russe et ce sont justement trois chars lourds russes qui sont proposés dans le jeu : l'IS-2-II, l'IS-3-II et le ST-II.Ils sont capables de tirer leurs canons chacun leur tour ou en même temps.D'autre part, cette mise à jour ajoute un kit de démontage, qui permet de démonter un équipement sans aucun coût en or.