Gog.com : les jeux en soldes pour le Nouvel An Chinois

Publié le Lundi 27 janvier 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

A ne pas rater

Heroes of Might and Magic V Bundle est à -75% soit 4,99 €

Outward est à -60% soit 15,99 €

Hellblade est à -66% soit 10,19 €

Soldier of Fortune est à -75% soit 2,29 €

Kingdom Come Deliverance est à -25% soit 29,99 €

Greedfall est à -25% soit 37,49 €

Of Orcs and Men est à -80% soit 2,99 €

Grim Dawn est à -80% soit 4,99 €

Deus Ex 2 Invisible War est à -86% soit 0,99 €

Steel Rats est à -55% soit 9,09 €

Enter the Gungeon est à -50% soit 7,49 €

The Bard's Tale est à -67% soit 5,49 €

Hollow Knight est à -50% soit 6,79 €

Deus Ex GOTY est à -86% soit 0,99 €

Thief II est à -86% soit 0,99 €

Diablo + Hellfire est à -15% soit 7,69 €

Vampyr est à -66% soit 16,99 €

XCOM Enemy Unknown est à -80% soit 5,99 €

Warcraft I+II est à -15% soit 11,49 €

The Witcher III GOTY est à -70% soit 14,99 €

Sherlock Holmes Crimes & Punishments est à -75% soit 7,49 €

Rainbow Six est à -66% soit 3,39 €

Vampire The Masquerade Bloodlines est à -50% soit 9,09 €

Pour le Nouvel An Chinois, Gog.com n'a pas mis en Une des soldes sur des jeux tels que "Theme Hospital" ou "Plague Inc."...En attendant, ce sont des dizaines de jeux qui sont proposés en soldes. On vous en a listé quelques-uns, au hasard. Mais dans tous les cas, on vous conseille d'aller jeter un coup d'oeil sur leur site . Il y a des merveilles à tout petit prix.Voici quelques titres en soldes :Et bien d'autres encore...