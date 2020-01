- Psikyo Shooting Stars Alpha est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 27 janvier 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

La vie est shmup

STRIKERS 1945 : Une organisation mystérieuse, C.A.N.Y., tente de conquérir le monde en faisant usage d’armes surpuissantes. Seuls les Strikers peuvent les vaincre et rétablir la paix.

STRIKERS 1945 II : Les Strikers sont encore mobilisés pour repousser une nouvelle menace, la faction F.G.R., qui dispose de robots imposants !

STRIKERS 1945 III : Une nuée de micro robots extra-terrestres, les “Nanites”, a infiltré les bases militaires terrestres. Les Strikers doivent utiliser de nouveaux vaisseaux et des armes redoutables pour repousser l’envahisseur !

SOL DIVIDE : Ifter, l’Empereur du Mal, tente de se métamorphoser en démon afin de conquérir le monde. Il incombe à trois puissants héros de se dresser contre lui et de mettre fin à ses vils desseins.

Dragon Blaze : Quatre chevaliers chevauchant des dragons tentent de vaincre le roi du Mal. Comment va s’achever cette quête ? Sur un triomphe ou une défaite ?

ZERO GUNNER 2- : L’escadron Zero Gunner est mobilisé pour libérer le monde de l’emprise d’Igem, un conglomérat maléfique qui possède une arme de destruction massive : ONI.

Psikyo Shooting Stars Alpha vient de sortir sur Nintendo Switch. Psikyo Shooting Stars Bravo est, lui, annoncé pour le 21 février 2020. Ce sont deux compilations de shmup.Pour rappel, on doit le terme Shmup au grand Gargamel. Il s'agit de petits êtres bleurs qui vivent dans des champignons. Et accessoirement, le shmup est une contraction ridicule de "shoot'em up".Alpha regroupe 6 shoot'em up :