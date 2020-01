- Terminator débarque dans Ghost Recon Breakpoint

Publié le Mercredi 29 janvier 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Sarah Connor ?

Studiocanal et Ubisoft ont signé un partenariat pour faire débarquer le Terminator dans Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. C'est dans le cadre d'un évènement gratuit que débarque cette mise à jour qui ajoute des missions, des environnements, ennemis et dialogues inspirés du film originel.Disponible dès aujourd'hui, à partir de 10h, sur PC, Xbox One et PS4.Au cours des missions, les joueurs devront faire équipe avec Rasa Aldwin, une femme venant du futur dans le but de contrer le T-800. En cas de réussite, des objets inspirés de cet univers seront donnés en récompense.