- Battlefield V Chapitre 6 vous emmène dans la jungle

Publié le Mercredi 29 janvier 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Gaffe à Tarzan

Toujours debout, en attendant la relève qui devrait débarquer à la fin de l'année, Battlefield V lance son chapitre 6 le 6 février prochain.Ce nouveau chapitre entraîne les joueurs dans la jungle des îles Salomon, où forces armées américaines et japonaises se font face. Rivières, marais, mangroves, bunkers cachés les attendent, pour des combats rapprochés.Trois nouvelles armes et deux "gadgets", à savoir le FM de type 11, le fusil à pompe Model 37, la carabine M2, le bazooka M1A1 et la mine lunge sont inclus. Trois personnages élites également, dont la spécialiste des assauts Misaki Yamashiro, le pilote Steve Fisher et le pilote Akira Sakamoto.