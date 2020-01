Publié le Mercredi 29 janvier 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Quelques petits jeux ?

Comme chaque mercredi, ou presque parce que des fois, on n'a pas le temps, on a d'autres trucs à vous raconter, on n'a pas envie, ou tout simplement, on a autre chose à foutre, nous vous dévoilons les soldes temporaires chez Steam. Les soldes de la mi-semaine.Et cette semaine, voici ce qu'il y a à se mettre sous la dent. Creuse ou non.