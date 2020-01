- Tom Clancy's The Division 2 : l'épisode 3 bientôt disponible

Publié le Mercredi 29 janvier 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Otage, Ô désespoir...

Dans un communiqué de presse laconique, Ubisoft nous a annoncé qu'une "nouvelle mission pour The Division 2 sera bientôt disponible".Et zou. Démerde-toi avec ça. Aucune info, aucune précision, aucune date, juste un trailer.Du coup, on a été obligé de le regarder, le trailer. Et de découvrir qu'il s'agit en fait d'une nouvelle mission dans laquelle vous allez devoir sauver un scientifique renommé, détenu sur Coney Island par les Black Tusks. Sortie courant février.