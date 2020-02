- Iron Danger annince sa date de sortie

Publié le Vendredi 31 janvier 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de temps

Daedalic Entertainment et Action Squad Studios ont annoncé la date de sortie de leur nouveau RPG tactique, Iron Danger. Le jeu sortira le 25 mars prochain.Il sera disponible sur PC, via Steam. Décrit par ses développeurs comme un "mélange de mythologie nordique, décors steampunk et polar futuriste", Iron Danger prend place dans un univers d’heroic-fantasy, imprégné de magie et inspiré d’auteurs comme J.R.R. Tolkien. Outre son univers, le jeu semble se démarquer principalement par son Game Design et donc, ses mécaniques de jeu : tout repose sur un système de timelines. En effet, nous serons amenés à diriger une équipe de combattants, qui ont chacun leur propre timeline, rythmée par les actions que l’on effectuera. Cependant, sans trop rentrer dans les détails techniques, il sera possible de modifier ces timelines en fonction des situations, et surtout des obstacles qui nous feront face. Ainsi, quand nous aurons réalisé un premier essai d’actions, nous serons amenés ensuite à les modifier si nous mourrons / sommes blessés, etc… grâce au panel de sorts que nous possédons.Le jeu nous avait fait une bonne impression lors de la Gamescom. On l'attend donc avec impatience.