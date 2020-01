Dying Light: Bad Blood est gratuit

Publié le Jeudi 30 janvier 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Mais... car il y a toujours un mais...

Dying Light: Bad Blood,, le jeu de type Battle Royale qui se déroule dans l'univers survival horror du jeu Dying Light, signé Techland, est désormais gratuit.Lancé en 2018 sur PC et proposé aux alentours de 20 €, le jeu est désormais accessible... à une seule condition : celle d'avoir déjà le jeu Dying Light.Bon, cela dit, vous devez tous déjà l'avoir, non ? Vu la qualité du jeu, ce serait dommage d'être passé à côté. En tout cas, la bonne nouvelle est que quelle que soit la plateforme sur laquelle vous avez le jeu, soit PC, PS4 ou Xbox One, vous pouvez prétendre à Dying Light: Bad Blood gratuitement. Sur PC, puisque le jeu n'est disponible que sur PC.Sympa, mais ça ne nous fera pas oublier la déception du report de Dying Light 2.