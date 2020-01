PlayStation Plus : les jeux gratuits de février

Publié le Jeudi 30 janvier 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Sympa

BioShock : The Collection

Les Sims 4

Firewall Zero Hour (PS VR)

Comme chaque mois, Sony offre des jeux aux abonnés du PlayStation Plus. Avec encore et toujours la même rengaine : les jeux sont gratuits, et seront dans votre bibliothèque à condition d'être sélectionnés, et le resteront tant que vous resterez abonnés.Ce mois-ci, trois jeux sont offerts. Disponibilité du 4 février au 2 mars.