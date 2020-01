- Warcraft III: Reforged est sorti

Publié le Mercredi 29 janvier 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Le plus grand RTS de tous les temps ?

Blizzard vient de sortir Warcraft III: Reforged. Il s'agit d'un remastered de Warcraft III: Reign of Chaos et Warcraft III: The Frozen Throne.Le jeu est présenté comme "une version entièrement repensée". Au menu, des graphismes remaniés et les deux jeux réunis en un, ce qui propose quelques 62 missions, au total, pour le joueur.Des parties personnalisées sont proposées, façon MOBA ou Tower Defense notamment.Plus de 40 heures de jeu, plus de 4 heures de cinématiques réactualisées...On est dessus et on a du mal à en sortir. C'est dire si la magie opère encore...