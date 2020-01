Across the Demon realm : un coup de main pour le Kickstarter ?

Publié le Jeudi 30 janvier 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu indé français

C'est l'oeil humide et la lèvre tremblante que le développeur du jeu Across the Demon realm nous a demandé un petit coup de main pour son jeu.Il vient d'être lancé en Kickstarter et a bien du mal à exister face aux grosses cylindrées. Bref, il a besoin de visibilité.Vous nous connaissez, quand il s'agit de donner un coup de main, on est toujours partant ! Alors on a dit non. Il nous a offert de mentionner nos noms dès le générique d'intro. On a dit non. Il a dit qu'il nous donnerait une partie des recettes. On a dit non. Il nous a offert sa femme. On a dit non. Il nous a offert sa femme et les copines de sa femme. On a dit non. Il nous a promis une bouteille. On a dit oui. Chacun ses priorités.Bref, Across the Demon realm, un jeu façon Super Nintendo. Un jeu de plateformes avec des évènements aléatoires.En tout cas, ça a l'air sympa comme tout. Pour 15 € seulement (mise minimum pour obtenir le jeu), vous auriez vraiment tort de vous en priver. Ça vous changera de toutes ces merdes que vous achetez au prix fort.Allez, on va sur Kickstarter