- Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition disponible sur PS4 et Xbox One

Publié le Mercredi 29 janvier 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Un bon jeu

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition était désormais disponible sur Xbox One et PlayStation 4. Le jeu est aussi prévu sur Nintendo Switch plus tard dans l’année.Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition regroupe le jeu d'origine et toutes ses mises à jour, plus les extensions disponibles sur PC : « Beast of Winter », « Seeker, Slayer, Survivor » et « Forgotten Sanctum ».Pour rappel, il s'agit d'un RPG à l'ancienne, à la manière d'un Baldur's Gate.