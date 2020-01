Helheim Hassle, un jeu norvégien, comme le groupe A-ha

Publié le Jeudi 30 janvier 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Take on me ?

Helheim Hassle est un jeu développé par le studio Perfectly Paranormal, un studio indépendant norvégien. Comme énoncé dans le titre, le groupe A-ha vient aussi de Norvège. Sauf que ça n'a aucun rapport. Du tout. Donc c'est important de le signaler.Il s'agit d'un jeu de plateformes et de réflexion prévu sur Nintendo Switch, Xbox One et PC via Steam, puis plus tard sur PS4.Côté histoire, vous allez incarner Bjørn, un Viking pacifiste qui n'a pas vraiment envie d'aller au Valhalla après sa mort. Sauf qu'il y va, justement. Jusqu'à être rappelé d'entre les morts par Pesto, un mystérieux personnage qui a besoin de son aide. Le corps de Bjørn pouvant être démembré et rassemblé, ça va être très utile pour récupérer un objet magique étrange... mais bien gardé...14 niveaux, 70 quêtes, 24 personnages, 3700 lignes de texte composent cette aventure.