Xbox Live Gold : les jeux gratuits de février

Publié le Jeudi 30 janvier 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Bien, mais peut mieux faire

TT Isle of Man (Xbox One, du 1er au 29 février)

Call of Cthulhu (Xbox One, du 16 février au 15 mars)

Fable Heroes (Xbox 360, du 1er au 15 février)

Star Wars Battlefront (Xbox, du 16 au 29 février)

C'est la même chose chaque mois : Microsoft offre aux abonnés Xbox Live Gold des jeux gratuits sur Xbox One et Xbox 360, pour ceux qui utilisent encore cette dernière.Le principe n'a pas changé : vous gardez les jeux tant que vous restez abonnés et à condition de les avoir validés.Pour le mois de février, voici les jeux offerts :