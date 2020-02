- En Avant, le nouveau Pixar, donne de la voix

Publié le Vendredi 31 janvier 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Et des oreilles

Prévu pour le 4 mars prochain, En Avant est le prochain film des studios Pixar. Un film étrange dans un univers fantasy... Il racontera l'histoire de deux frères, des ados elfes, le timide Lightfoot et son frère aîné, hard-rockeur et branleur, Barley. Tous deux vont parcourir le monde à la recherche... de la magie. Histoire de voir s'il en reste encore dans ce monde teinté de fantasy.Dans la v.o., ce sont Tom Holland et Chris Pratt qui donnent voix à ces deux personnages. En version française, ce sont Thomas Solivérès et Pio Marmaï.Ce 22ème film d'animation Pixar est réalisé par Dan Scanlon et produit par Kori Rae est inspiré par la relation du réalisateur avec son frère.On vous laisse découvrir un reportage sur les voix françaises. Parce que ça vaut le coup.