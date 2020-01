(TEST) Coffee Talk (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 30 janvier 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Quand un visual novel rencontre Starbucks...

Quand il ne fait pas planter sa Nintendo Switch en testant des jeux pourris qu'on lui refile, et quand il ne fait pas du traffic de bébés chiens, Corentin est barman. Véridique. A votre avis, pourquoi on l'a embauché ?Il pratique son art le week-end, exclusivement, à tirer des bières, à tirer des whisky ou parfois à tirer des clientes.Il a l'oreille compatissante, la voix suave et rassurante et la stouquette alerte.Bref, Coffee Talk devait forcément être testé par lui.