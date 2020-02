Necronator: Dead Wrong, entre cartes et stratégie

Publié le Mardi 4 février 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Mélange des genres

Necronator: Dead Wrong est un petit jeu indépendant signé Toge Productions, un studio indonésien. Il s'agit d'un mélange de "micro RTS" ou si vous préférez, une sorte de mini-jeu de stratégie en temps réel, et d'un jeu de cartes.Il va donc falloir créer votre deck, gagner des cartes au fil de votre progression dans le jeu, et vous lancer dans des missions périlleuses dans le but de devenir nécromancien et de lever des armées de morts.Le jeu débarque le 13 février sur Steam, en accès anticipé.