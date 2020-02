- Giraffe & Annika, un jeu Kawaii musical

Publié le Jeudi 6 février 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Mignon mignon mignon

Giraffe & Annika est un jeu d'aventure signé Playism à l'édition et Atelier Mimina au développement qui sortira le 18 février sur Steam.Mélange de puzzles et d'action, le tout bercé par la musique, le jeu est dans le style manga et raconte l'histoire d'un garçon appelé Giraffe qui va aider Annika, dont a mémoire a été perdue. Il va donc falloir la retrouver...