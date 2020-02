Broken Lines sort le 25 février

Publié le Mercredi 12 février 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Jetez-y un oeil

On vous le rappelle, Broken Lines est une uchronie inspirée par la Seconde Guerre Mondiale. Autrement dit, elle a bien eu lieu, mais les évènements qui en ont découlé sont différents de ceux que l'on connait. Vous allez suivre et gérer une escouade de soldats en Europe de l'Est. Coincés derrière les lignes ennemies, ils vont devoir survivre et pourquoi pas changer le cours de la Guerre... Vos choix décideront de leur sort individuel.Signé PortaPlay et Super!com, le jeu est un RPG tactique sur PC et Nintendo Switch. La date de sortie a été dévoilée. Et ce sera pour le 25 février prochain.Allez, hop, nouvelle vidéo.