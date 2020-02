Grand Prix Legends 2020 s'offre une démo

Publié le Mardi 11 février 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

22 ans après...

Grand Prix Legends est un jeu de courses sorti en 1998... Depuis sa sortie, fans et développeurs continuent de le faire évoluer, tant graphiquement qu'au niveau de son contenu.Aujourd'hui, la version 2020 est en développement et s'illustre avec une démo gratuite Dans cette démo, vous pourrez piloter 10 voitures sur 4 circuits.La version complète propose plus de 600 circuits et des véhicules des années 50, 60, 70 et j'en passe. Alors certes, les graphismes sont très old-school, notamment avec son public qui ressemble à des piquets de bois... mais quand même. On saluera l'exploit.