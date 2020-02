- Sonic, le film : un nouvel extrait avant la sortie

Publié le Lundi 10 février 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

SONIC LE FILM est l’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Dans cette comédie d’aventure familiale en live-action, Sonic et son nouveau meilleur ami Tom (James Marsden) font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik (Jim Carrey), bien déterminé à régner sur le monde entier.

L’humoriste et acteur Malik Bentalha prête sa voix au personnage mythique de la franchise de jeux vidéo SEGA.