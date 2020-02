The Turing Test : le jeu de puzzles sort sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 10 février 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Dans l'espace, personne ne vous entend réfléchir...

The Turing Test est un jeu de puzzles en vue subjective, du genre de Portal. Déjà en vente depuis 2016 sur PC, PS4 et Xbox One, le jeu vient de sortir sur Nintendo Switch.Il vous place dans la peau d'Ava Turing, un ingénieur spatial envoyé sur la station Europe pour découvrir ce que sont devenus les membres d'équipage en mission sur la lune de Jupiter. Avec l'IA de la station pour vous guider et vous faire passer toute une série de tests soi-disant créés par l'équipage, vous allez devoir progresser et chercher des réponses.