Murder by Numbers, un jeu d'enquÃªtes trÃ¨s bizarre

Publié le Lundi 10 février 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Et drôle

Honor Mizrahi est une jeune actrice qui incarne une détective dans une série à succès, dans le Los Angeles de 1996. Seulement des meurtres sont perpétrés, en rapport avec son show...Accompagnée de Scout, un robot très particulier et pas toujours très fûté, elle va mener l'enquête...Hato Moa (Hatoful Boyfriend) est aux graphismes pour ce jeu intitulé Murder by Numbers, un jeu d'enquêtes étrange et décalé, qui arrivera le 20 février sur PC, via Steam, et Nintendo Switch au prix de 12,49 €