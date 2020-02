Final Fantasy XIV Online s'offre une nouvelle mise Ã  jour

Publié le Lundi 10 février 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

– L’aventure de Shadowbringers continue pour le Guerrier des Ténèbres, tandis que les Héritiers de la Septième Aube attendent que l’Exarque du Cristal les renvoie chez eux. Nouveau Raid : Les Accords d’Éden – Le second chapitre de la série de raids Éden proposera des nouveaux combats en mode normal et en mode sadique, ainsi que l’introduction du personnage de Gaïa, conçu par Tetsuya Nomura.

Pêche en mer – Ce contenu exclusif aux pêcheurs permettra aux joueurs de monter à bord d’un navire à des heures précises pour profiter des joies de la pêche en mer, et de recevoir de l’expérience et des assignats en fonction de leurs prises. Sous certaines conditions, tous les passagers pourront espérer toucher le gros lot !

– La prochaine mise à jour pour ce contenu destiné aux disciples de la main et de la terre proposera du contenu spécifique aux récolteurs dans le Diadème, des défis d’artisanat de haut niveau, un nouveau système de classement, et plus encore. Nouvelle saga d'armes ultimes (mise à jour 5.25) –. De nouvelles quêtes dans cette série seront régulièrement ajoutées à partir de la mise à jour 5.2, et permettront aux joueurs d’obtenir des puissantes pièces d’équipement tout en découvrant l’histoire de la nation des Hrothgars. Pendant des années, leur fameuse place-forte, la Citadelle de Bozja, est restée sous la domination de Garlemald, mais après le succès des rébellions des anciennes provinces impériales de Doma et Ala Mhigo, le fier peuple hrothgar a décidé de se battre pour sa liberté. Et quoi de mieux pour s’assurer la victoire que des armes légendaires…

6 - 7 Novembre 2020 – FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2020 à San Diego – qui aura lieu au San Diego Convention Center

19 - 20 Décembre 2020 – FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2020 à Nagoya – qui aura lieu au Aichi Sky Expo

20 - 21 Février 2021 – FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2021 à Londres – qui aura lieu au ExCeL London

Square Enix a annoncé la sortie de la mise à jour 5.2 pour Final Fantasy XIV Online. Cette mise à jour majeure permettra d'accéder dès le 18 février à du nouveau contenu conséquent.