Publié le Samedi 8 février 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Vengeaaaaaance !

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Comme chaque semaine, on vous laisse nous raconter comment vous occupez vos loisirs hebdomadaires. Dites-nous à quoi vous jouez, on vous dira qui vous êtes.Nous, on va se faire une séance de Red Dead Redemption 2 pour se détendre : on s'amuse à attaquer les trains, attraper les cheminots, les ficeler sur les rails et les écraser dans un grand rire sadique tout en criant : "Vengeaaaaaaance !".Chacun ses petits plaisirs, hein...Et sinon, vous ?