- Ubisoft lance une web TV

Publié le Vendredi 7 février 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

de merde ?

Ubisoft a décidé de se lancer dans le contenu vidéo sur le net, avec le lancement d'une Web TV baptisée gTV. Comme TGV, mais avec les lettres dans le désordre. On leur souhaite moins de retards, moins de grèves et moins d'employés cons comme des bites.gTV a pour but de, je cite, "célébrer les joueurs et la culture du gaming", en parlant de toute l'industrie du jeu vidéo et non pas seulement des jeux Ubisoft (même si on suppose qu'ils auront la part belle et qu'on voit mal un chroniqueur défoncer un de leurs jeux...).Talk-show animé par Pablo Mira, visite chez des joueurs français pour les affronter sur leurs jeux favoris, documentaires... quelques émissions ont déjà été dévoilées. Des live-streamés ont également été annoncés.La diffusion est déjà lancée, sur Youtube, Faceboo, Instagram, Twitter et Twitch.On vous laisse découvrir ça sur le site officiel de la chaîne