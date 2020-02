- ScourgeBringer, un rogue-lite français, sort en accès anticipé

Publié le Vendredi 7 février 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Au scourge !

ScourgeBringer est un jeu de type action/plateforme à base de combats aériens et rapides, très rythmé, qui propose des salles agencées de manière aléatoire.Développé par le studio indépendant français Flying Oak. Il vient de sortir en accès anticipé sur Steam et Xbox Game Pass.Vous y incarnez Kyhra, une héroïne assistée d'un robot de combat, bien décidée à découvrir les secrets d'un monolithe qui menace de détruire sa planète. Au menu, boss géants, fantômes et machines infernales à affronter...L'accès anticipé donne accès aux trois premiers mondes, soit la moitié de l'univers. D'autres seront ajoutés au fil du développement.