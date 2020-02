- Curse of the Dead Gods, un nouveau rogue-lite en accès anticipé

Publié le Vendredi 7 février 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu maudit

C'est la journée des rogue-lite en accès anticipé, puisque Focus Home Interactive annonce la sortie, le 3 mars prochain, de Curse of the Dead Gods. Le jeu est développé par Passtech Games, un studio français, comme son nom l'indique quand même un petit peu.Vous allez devoir explorer un temple maudit plein de pièges, de monstres et de dieux maléfiques.Le jeu sortira sur PC, via Steam.