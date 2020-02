- Captain Contraband, un rogue-like cartographié

Publié le Vendredi 7 février 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Que le grand cric vous croque

Développé par Zweihänder Games, Captain Contraband est un rogue-like à base de cartographie... Vous allez incarner un terrible pirate, qui va sillonner les mers et les océans.Vous allez devoir naviguer de port en port et combattre les autres navires. Le but est de retrouver des artefacts maudits qu'utilisent les armées des morts, dans le but d'anéantir les vivants.3 pirates peuvent être joués, chacun avec ses forces et ses faiblesses. Vous pourrez bien entendu récupérer de la caillasse pour améliorer vos armes et votre bateau. Sortie sur Steam avant les vacances d'été.