Gog.com : les jeux en soldes pour le week-end

Publié le Samedi 8 février 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Du très lourd

Frostpunk

Frostpunk Original Soundtrack

Rain World

Don't Escape: 4 Days to Survive

ATOM RPG: Post-apocalyptic indie game

ATOM RPG - Supporter Pack

This War of Mine est à 4,79 €

This War of Mine Stories - Fading Embers

This War of Mine: The Little Ones

NEO Scavenger

The Flame in the Flood

A New Beginning: Final Cut

Dead Synchronicity: Tomorrow Comes Today

Journey of a Roach

SKYHILL

The Great Perhaps

Mutant Year Zero: Road to Eden

Mutant Year Zero: Road to Eden - Deluxe Edition

Mutant Year Zero: Road to Eden - Fan Edition

Mutant Year Zero: Road to Eden - Fan Edition Upgrade

Mutant Year Zero: Seed of Evil

COLLAPSED

Convoy

Convoy Soundtrack

Wasteland 1: The Original Classic

Wasteland 2 Director's Cut Digital Deluxe Edition

Wasteland 2 Director's Cut Digital Deluxe Edition Upgrade

FAR: Lone Sails

FAR: Lone Sails - Digital Artbook

FAR: Lone Sails - Soundtrack

UnderRail

Underrail: Expedition

Judgment: Apocalypse Survival Simulation - Desert Edition

Judgment: Original Soundtrack

My Time At Portia

Sheltered est à 3,29 €

Dying Light: The Following – Enhanced Edition est à 14,99 €

Dying Light: Gun Psycho Bundle

Dying Light: Harran Ranger Bundle

Dying Light: Vintage Gunslinger Bundle

Dying Light: Volatile Hunter Bundle

Dying Light: White Death Bundle

ChernobyliteEN DEV

ELEX

ELEX Digital Extras

Fade to Silence

Primordia

Shardlight

Shardlight: Special Edition

Shardlight: Special Edition Upgrade

Metro 2033 Redux

Metro: Last Light Redux

Nowhere Prophet

Nowhere Prophet - Digital Extras

Wasteland 2 Director's Cut Digital Classic Edition est à 10 €

Deadlight: Director's Cut

Dungeon Keeper Gold™

Dungeon Keeper™ 2

Ultima™ 1+2+3

Ultima™ 4+5+6

Ultima™ 7 The Complete Edition

Wing Commander ®: Privateer ™

Wing Commander™ 1+2

Wing Commander™ 3 Heart of the Tiger™

Wing Commander™ 4: The Price of Freedom

Wing Commander™ 5: Prophecy Gold Edition

Bad Mojo Redux

Forsaken Remastered

I Have No Mouth And I Must Scream

Metal Fatigue

Noctropolis

Space Rogue Classic

System Shock: Enhanced Edition est à 3,19 €



System Shock™ 2 est à 3,19 €

Terra Nova: Strike Force Centauri

The Original Strife: Veteran Edition

Timelapse

Titanic: Une aventure hors du temps

Turok

Turok 2: Seeds of Evil

DethKarz

EPIC + Inferno Bundle

Hexplore

The Legacy: Realm of Terror

Time Gate: Knight's Chase

Close Combat 2: A Bridge Too Far

Master of Magic

Deus Ex™ GOTY Edition est à 0,99 €

Submarine Titans

Anno 1503 A.D.

Anno 1602

Anno 1701 A.D.

Heroes of Might and Magic®

Heroes of Might and Magic® 2: Gold

Heroes of Might and Magic® 3: Complete

Heroes of Might and Magic® 4: Complete

Heroes of Might and Magic® 5: Bundle

Prince of Persia : L'Âme du guerrier est à 3,39 €

The Settlers®: Bâtisseurs d'Empire - Gold Edition

Settlers® 2: 10th Anniversary, The

Settlers® 3: Ultimate Collection

Settlers® 4: Gold Edition, The

Blade Runner est à 8,19 €

Anno 1404: Gold Edition

Prince of Persia est à 3,39 €



Prince of Persia : Les Deux Royaumes est à 3,39 €



Prince of Persia : Les Sables du temps est à 3,39 €



STAR WARS™: Knights of the Old Republic est à 3,19 €

Neverwinter Nights 2 Complete

Pillars of Eternity II: Deadfire

Pillars of Eternity II: Deadfire - Obsidian Edition

Pillars of Eternity II: Deadfire - Explorer's Pack

Pillars of Eternity II: Deadfire - Season Pass

Pillars of Eternity II: Deadfire - Seeker, Slayer, Survivor

Pillars of Eternity II: Deadfire - The Beast of Winter

Pillars of Eternity II: Deadfire - The Forgotten Sanctum

Pillars of Eternity: Definitive Edition

Pillars of Eternity: Hero Edition

Pillars of Eternity: The White March - Expansion Pass

Pillars of Eternity: The White March - Part I

Pillars of Eternity: The White March - Part II

Tyranny - Standard Edition

Tyranny - Deluxe Edition

Tyranny - Deluxe Edition Upgrade

Tyranny - Gold Edition

Tyranny - Bastard's Wound

Tyranny - Portrait Pack

Tyranny - Tales from the Tiers

Tyranny - Official Soundtrack Deluxe Edition

STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II: The Sith Lords™ est à 3,19 €

Return of the Obra Dinn

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Sherlock Holmes: Secret of the Silver Earring

Sherlock Holmes and The Hound of The Baskervilles

Sherlock Holmes versus Jack the Ripper est à 2,69 €

Sherlock Holmes: Nemesis - Remastered est à 2,69 €



Sherlock Holmes: The Awakened - Remastered est à 2,69 €

The Testament of Sherlock Holmes

The Guest

The 13th Doll: A Fan Game of The 7th Guest

The 13th Doll: A Fan Game of The 7th Guest OST

Heart of China

Botanicula

Botanicula Soundtrack + Art Book

Lamplight City

Lamplight City Original Soundtrack

Unforeseen Incidents

Unforeseen Incidents Artbook

Unforeseen Incidents Original Soundtrack

Litil Divil

Firewatch est à 5 €

Leisure Suit Larry : Drague en Haute Mer ! est à 1,39 €

Obduction ® Soundtrack

Uru: Complete Chronicles

1954 Alcatraz

AER – Memories of Old

Anna's Quest

Silence

Silence Artbook

Silence Soundtrack

Animation Arts Collection

Lost Horizon

Lost Horizon 2

Lost Horizon Double Pack

Dropsy

Dropsy: Warm Damp Hug

Minit

Memoranda

GNOG

Broken Age: The Complete Adventure

Knights and Bikes

The Next BIG Thing

Yesterday

Dracula Origin

We Happy Few

We Happy Few Deluxe Edition

We Happy Few Season Pass

Conarium

Conarium OST

DISTRAINT 2

DISTRAINT 2 - OST

Unruly Heroes

Bear With Me: The Complete Collection

Jenny LeClue - Detectivu

Bad Mojo Redux

Noctropolis

Timelapse

Titanic: Une aventure hors du temps

The 25th Ward: The Silver Case

The 25th Ward: The Silver Case - DLC Bundle

The 25th Ward: The Silver Case Digital Limited Edition

Not Tonight

Une Poupée Pleine Aux As

TRI: Of Friendship and Madness

TRI: Of Friendship and Madness – Deluxe Edition

TRI Original Soundtrack + Artbook

Rusty Lake Hotel

Rusty Lake Paradise

Rusty Lake: Roots

Her Story

Omensight

Supraland

Beatbuddy: Tale of the Guardians

D: Résoudre le Mystére...Explorer le Côté Noir de Votre âme

Pathologic 2

Pathologic 2: Marble Nest

Pathologic 2: Artbook

Pathologic 2: Soundtrack

Armikrog

Armikrog - Deluxe Edition

Quern - Undying Thoughts

Quern - Undying Thoughts (Original Soundtrack)

HIVESWAP: Act 1

HIVESWAP: Act 1 Soundtrack Edition

HIVESWAP: Act 1 Original Soundtrack

Orwell

Orwell Deluxe Edition

Orwell Original Soundtrack

Orwell: Ignorance is Strength

Orwell: Ignorance is Strength Season 2 Deluxe

Orwell: Ignorance is Strength Original Soundtrack

Orwell: Ignorance is Strength Seasons Complete

Dream

Apocalipsis: Wormwood Edition

The Long Reach

The Long Reach - Soundtrack

Blacksad: Under the Skin

Retour sur l’Ile Mystérieuse

Atlantis : Secrets d'un Monde Oublié

Atlantis 2: Beyond Atlantis

Atlantis III : Le nouveau monde

Obduction ®

DISTRAINT: Deluxe Edition

Comme chaque semaine, Gog.com propose des dizaines de jeux vidéo en soldes. Et comme chaque semaine, on s'en fait l'écho en vous conseillant très très fortement de craquer et de vous en offrir quelques-uns.Comme chaque semaine, on vous a mis en gras nos préférences. Basées non pas sur l'unique qualité du jeu, sinon on en aurait sélectionné 3 ou 4 fois plus, mais selon un critère de rapport qualité/prix.Autrement dit, à ce prix-là, faut pas les rater.Les soldes de la semaine Les soldes du week-end Les jeux Obsidian sont en soldes :Les jeux en soldes pour la mi-semaine