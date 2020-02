- Le JRPG Fairy Tail repoussÃ© Ã  fin juin

Publié le Vendredi 7 février 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Le bout de la queue...

Fairy Tail est un JRPG signé Koei Tecmo, adapté du manga éponyme signé Hiro Mashima. Fidèle à l'histoire originale (l'auteur participe au développement), le jeu était initialement prévu pour le 19 mars. Il vient d'être repoussé au 25 juin.On vous passe, encore une fois, le coup du "besoin de plus de temps pour offrir la meilleure expérience possible" alors qu'en fait, ils se sont tous pintés au saké pendant des semaines au lieu de bosser.Le jeu raconte l'histoire de Natsu Dragnir, Lucy Heartfilia ainsi que d’autres membres de la guilde Fairy Tail devront remplir des quêtes qui leur fera croiser des démons, des mages noirs, des dragons et des chats. Parce qu'un chat, c'est sans doute ce qu'il y a de pire comme créature démoniaque dans le monde.