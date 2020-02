Musique : Les incontournables de la semaine

Publié le Dimanche 9 février 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Réveillez-vous, putain !

On ne va pas se mentir. Vous êtes des merdes. Non mais on pouvait se dire qu'avec la nouvelle année, ça changerait. Que vous seriez plus raisonnables. Que dalle. Vous écoutez toujours de la grosse daubasse immonde.Pour preuve, le top singles de cette semaine en France consacre Gambi, un type qui fait des duos avec Heuss l'enfoiré, Booba, Jul et Ninho. S'il ne mérite pas de crever dans un kébab avarié rien que pour ça, c'est que l'industrie musicale est définitivement perdue pour l'humanité.Ajoutez du Niska, du Damson, du Maes et même du Aya Nakamura, avec un soupçon de... ha ha ha, j'en tremble encore d'effroi... Vitaa et Slimane, et vous aurez un aperçu du Top 20.Bref. Dans cette immonde diarrhée auditive dont on ne comprend toujours pas pourquoi elle n'est pas systématiquement bloquée par nos antivirus, quelques vrais artistes subsistent encore.On vous fait donc découvrir de la vraie musique. Des vrais auteurs. Des vrais compositeurs. Des vrais interprètes.Faites un effort, bordel.On ouvre le bal avec Alanis Morissette. Elle revient le 1er mai avec un nouvel album. Son single Reasons I Drink (et moi aussi je pourrais écrire un album là-dessus) nous prouve qu'elle est revenue à son meilleur. Tant mieux.Il y a un petit côté Oasis, en moins rock et plus pop, certes, chez Louis Tomlison. Mais en tout cas, c'est bien agréable, comme on peut l'écouter avec Walls, son nouveau single. Son album vient de sortir.Une voix magnifique, des revisites jazz du meilleur effet, le nouvel album "Alter-ations" de Robin McKelle mérite vraiment toute votre attention. C'est sublime, envoûtant, bref, c'est incontournable. Sortie le 14 février prochain. Il y a des reprise de Amy Winehouse, Adele, Dolly Parton, Janis Joplin et, donc, de Sade :Le groupe suédois I Break Horses sort un album le 8 mai prochain. Extrait, "Death Engine" est noire, enivrante, captivante et magnifique.Sorti en octobre dernier, Black Gold est le dernier album en date du groupe Editors. Leur denier single, Upside Down, est plutôt sympa et mérite toute votre oreille.Groupe français, Raskolnikov sort le 28 février prochain son album "Lazy people will destroy you". Leur single "Faut pas faire chier Albert Roche" a quelque chose de Cure, avec un soupçon de The Lords of the New Church et Sisters of Mercy. Bref, on aime. Beaucoup.Cage the Elephant, groupe de rock US, s'offre Iggy Pop pour son nouveau single, Broken Boy. C'est fun, rythmé, ça donne envie de bouger, voire de sortir son zgeg sur scène. Bref, c'est à écouter.Dans un style bien plus énervé, The K sort sont troisième album le 3 avril prochain. Voici le nouveau clip du groupe, The Future is Bright.Dans les sonorités 80s, on vous citera Sonikku avec Remember to Forget Me. Le nouvel album, Joyful Death, est prévu pour le 17 avril. En tout cas moi, ça m'a grave donné envie de danser en slip.Juste parce que bon, on l'aime quand même bien, on vous dévoile le nouveau single de Marina Kaye, dont la voix est toujours aussi superbe. Et le single n'est pas dégueu, ce qui ne gâche rien.Enfin, pour les amoureux de jazz, jetez un oeil à The HeadShakers, un groupe lillois. Leur nouvel album est déjà disponible.Pour finir, l'ovni de cette semaine, c'est Féloche & The Mandolin' Orchestra qui reprend Chic Planète de l'Affaire Louis Trio... Excellent !