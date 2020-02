Gamedec, un RPG Cyberpunk

Publié le Lundi 10 février 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Le jeu dans le jeu

Gamedec est un RPG de type Cyberpunk dans lequel vous incarnez un enquêteur virtuel. Votre mission ? Aller de jeu vidéo en jeu vidéo, explorer les mondes et découvrir les cybercriminels qui s'y cachent.Blanchiment d'argent, exploitation d'enfants, factions qui s'opposent...Le jeu est prévu pour le courant de cette année, sans plus de précision, et pourrait bien être une agréable surprise. Il est développé par AnsharStudios.