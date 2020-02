The Town of Light: Deluxe Edition est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 10 février 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Vous allez flipper

he Town of Light est un jeu d'aventure psychologique, entre souffrance et horreur, qui est sorti en 2017 sur PC, Xbox One et PS4. Il vient de sortir sur Nintendo Switch.Le jeu s'inspire de faits réels, à savoir la gestion des malades mentaux dans les années 70, en Italie : Ceux-ci étaient privés de droits civiques, voire de droits tout court, et étaient soumis à des traitements de choc, voire des expérimentations, le tout s'apparentant plus à de la torture qu'autre chose.Dans le jeu, vous allez aider une jeune fille de 16 ans, Renée, à supporter cette situation et à survivre aux traitements.