Tears of Avia : Un nouveau JRPG signé PQube

Publié le Mardi 11 février 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Combats et mangas

L'éditeur PQube vient d'annoncer un nouveau JRPG. Il s'agit de Tears of Avia, qui sortira cet été sur PC et Xbox One. Développé par le studio CooCooSqueaky, ce qui prouve qu'on donne de nos jours vraiment n'importe quel nom à la con à son studio, Tears of Avia est un mélange de stratégie et de RPG au tour par tour.Vous vous lancerez à la recherche de votre amour perdu, et dans la quête de la cité d'Avalon. Le monde d'Estera vous attend, avec ses dangers, ses alliés à recruter dans votre équipe, ses combats...Un jeu très typé manga, au final. Il devrait être proposé en vf.